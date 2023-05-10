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Глава МИД Грузии поприветствовал отмену визового режима Россией

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили 10 мая заявил, что он приветствует решение властей России отменить визовый режим для граждан республики.

«Более миллиона наших граждан проживают в Российской Федерации, у которых очень тесные связи с людьми, родственниками, близкими, которые проживают в Грузии, и это решение <...> для любой ответственной власти приветствуется», — сказал Дарчиашвили журналистам.

Он добавил, что отмена визового режима облегчит бытовую жизнь гражданам.

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Согласно опубликованному 10 мая указу президента Российской Федерации Владимира Путина, Россия с 15 мая отменяет визовый режим с Грузией.

Другой указ снимает запрет для авиакомпаний России на полеты в Грузию и продажи туров. Российские авиакомпании будут летать из Москвы в Тбилиси и обратно по семь раз в неделю.

В свою очередь МИД России отменил рекомендацию для россиян воздержаться от поездок в Грузию.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин отметил, что появление прямых рейсов из России в Грузию вряд ли изменит стоимость билетов, так как спрос на них высок, а количество рейсов ограничено.

При этом грузинский президент Саломе Зурабишвили указала, что отмена визового режима для граждан Грузии со стороны России является неприемлемым шагом из-за конфликта вокруг Украины. Кроме того, она призвала правительство страны установить трехмесячный визовый режим для россиян.

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