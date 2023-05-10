Глава МИД Грузии поприветствовал отмену визового режима Россией

Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили 10 мая заявил, что он приветствует решение властей России отменить визовый режим для граждан республики.

«Более миллиона наших граждан проживают в Российской Федерации, у которых очень тесные связи с людьми, родственниками, близкими, которые проживают в Грузии, и это решение <...> для любой ответственной власти приветствуется», — сказал Дарчиашвили журналистам.

Он добавил, что отмена визового режима облегчит бытовую жизнь гражданам.

Согласно опубликованному 10 мая указу президента Российской Федерации Владимира Путина, Россия с 15 мая отменяет визовый режим с Грузией.

Другой указ снимает запрет для авиакомпаний России на полеты в Грузию и продажи туров. Российские авиакомпании будут летать из Москвы в Тбилиси и обратно по семь раз в неделю.

В свою очередь МИД России отменил рекомендацию для россиян воздержаться от поездок в Грузию.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин отметил, что появление прямых рейсов из России в Грузию вряд ли изменит стоимость билетов, так как спрос на них высок, а количество рейсов ограничено.

При этом грузинский президент Саломе Зурабишвили указала, что отмена визового режима для граждан Грузии со стороны России является неприемлемым шагом из-за конфликта вокруг Украины. Кроме того, она призвала правительство страны установить трехмесячный визовый режим для россиян.