Концентрация вредных веществ в воздухе Тюмени превысила норму в 20 раз
В Тюмени концентрация вредных веществ в воздухе превышена в 20,3 раза. Таковы данные сервиса IQAir на 10 мая. Причина загрязнения — накрывший город смог от лесных пожаров, которые действуют в регионе.
Специалисты советуют тюменцам избегать физических нагрузок на воздухе, носить маски, держать окна закрытыми и пользоваться очистителями воздуха.
Как пишет megatyumen.ru, накануне, 9 мая, региональное отделение Роспотребнадзора вообще не обнаружило превышения количества вредных веществ в атмосфере Тюмени.
Впрочем, специалисты ведомства все же зафиксировали загрязнение в селе Успенка Тюменского района. Несколько дней там был пожар, который уничтожил часть леса и строения.
Тем временем портал «Наш город» сообщает, что в городских пабликах появились призывы жителей Тюмени перевести школьников и студентов на домашнее обучение из-за смога. Авторы обращений считают, что детям и молодежи опасно дышать таким загрязненным воздухом.
Ранее, 9 мая, дальнобойщики засняли уходящие вдаль стены огня по обеим сторонам от проезжей части трассы в Тюменской области.
8 мая стало известно, что при тушении природного пожара у деревни Красный Яр в Тюменской области погиб местный житель, еще двое пострадали.
Накануне губернатор Тюменской области Александр Моор ввел режим чрезвычайной ситуации во всем регионе из-за лесных пожаров.