Дальнобойщики показали горящую трассу в Тюменской области

Дальнобойщики застали уходящие вдаль стены огня по обеим сторонам от проезжей части трассы в Тюменской области. Видео с места событий были опубликованы в социальных сетях.

На представленных кадрах видно, что трава полыхает у самой обочины дороги. От места возгорания валят клубы дыма, а сам огонь простирается далеко вперед.

Сотрудники регионального ГИБДД предупреждают, что на 43-м км трассы Тюмень – Ханты-Мансийск затруднено движение транспорта. Сейчас там работает наряд ДПС.

8 мая стало известно, что при тушении природного пожара вблизи деревни Красный Яр в Тюменской области погиб местный житель, еще двое пострадали.

Накануне губернатор Тюменской области Александр Моор ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории региона из-за лесных пожаров. Губернатор также отметил, что в большинстве случаев причинами пожаров по-прежнему являются поджоги. Так, 7 мая был задержан мужчина, разводивший костер на территории лесобазы, где произошло крупное возгорание.