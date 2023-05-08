Один человек погиб при тушении природного пожара в Тюменской области
При тушении природного пожара вблизи деревни Красный Яр в Тюменской области погиб местный житель. Еще два человека пострадали, сообщает 8 мая информационный центр правительства области по итогам заседания регионального штаба по борьбе с природными пожарами.
«49-летний местный житель Анатолий А. погиб при тушении природного пожара в окрестностях деревни Красный Яр Нижнетавдинского района в ночь на 8 мая. Еще два человека получили травмы, один из них госпитализирован», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Пожар в районе населенного пункта удалось локализовать. Посещение лесов в регионе находится под запретом.
Накануне губернатор Тюменской области Александр Моор ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории региона из-за лесных пожаров. Губернатор также отметил, что в большинстве случаев причинами пожаров по-прежнему являются поджоги. Так, 7 мая был задержан мужчина, разводивший костер на территории лесобазы, где произошло крупное возгорание.