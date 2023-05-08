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Разводивший костер у сгоревшей базы под Тюменью мужчина задержан

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Фото: Соцсети
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На территории Лесобазы, где произошло возгорание возле дамбы ситуация находится под контролем. Удалось отбить от жилых построек, сообщил 7 мая глава Тюмени Руслан Кухарук. Он также сообщил, что правоохранители задержали разводившего костер у загоревшихся территорий мужчину.

«Пообщался с местными жителями, которые оказали содействие в тушении. Также они проявили бдительность и сообщили в органы полиции о гражданине, который разводил костер рядом с данной территорией. На данный момент этот человек задержан. Ведутся оперативные мероприятия», — написал он в соцсети «ВКонтакте».

Кухарук добавил, что на месте работают два пожарных расчета, специалистами и добровольными помощниками проводится окарауливание.

В этот же день губернатор Тюменской области Александр Моор ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории региона из-за лесных пожаров. Губернатор также отметил, что в большинстве случаев причинами пожаров по-прежнему являются поджоги.

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7 мая также сообщалось, что в деревне Речкина Тюменской области загорелись шесть строений. Пожар начался в одном из жилых домов. Из-за сильного ветра огонь быстро перекинулся на соседние здания. В результате пламя охватило шесть строений.

Ранее, 5 мая, в результате пожара в селе Успенка, расположенном в том же районе, что и Речкина, сгорели 13 зданий. По данным МЧС, неподалеку от этого села начался лесной пожар. В результате порывистого ветра огонь перекинулся на жилые дома. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.

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