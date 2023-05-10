«Барселона» объявила об уходе капитана Серхио Бускетса

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс покинет клуб после окончания текущего сезона. Об этом 10 мая сообщается на сайте клуба.

Футболист принял решение об уходе добровольно.

«Возможность представлять и защищать этот знак [клуба] была для меня честью, мечтой и источником гордости, но всему однажды приходит конец», — приводит слова спортсмена пресс-служба.

Бускетс отметил, что это было непростое решение. Он также поблагодарил всех участников и фанатов клуба.

Бускетс выступал за основную команду «Барселоны» с 2008 года. За это время он трижды выиграл Лигу чемпионов, получил восемь титулов чемпиона Испании. Он также становился чемпионом мира и Европы в составе сборной страны.

Ранее, 8 мая, стало известно, что бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар готов к уходу из команды и может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге (АПЛ). По данным источников, боссы ПСЖ ведут обсуждения об уходе спортсмена, и сам Неймар об этом уже знает.