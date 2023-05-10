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Пять человек задержали за попытку совершить теракт в воинской части в Подмосковье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В подмосковной Балашихе была задержана группа из пяти человек, планировавшая совершить теракт. Об этом 10 мая сообщил источник «Известий».

По словам собеседника, пятеро злоумышленников в возрасте от 15 до 20 лет пытались проникнуть на территорию воинской части. Для этого они проводили разведку на прилегающей территории, искали пути отхода, а также переместили к месту преступления средства для его совершения — легковоспламеняющееся вещество и другие орудия.

Молодые люди планировали совершить подкоп, проникнуть на территорию воинской части и взорвать находящуюся там технику. Однако завершить свой план диверсантам не удалось, 8 мая их задержали. В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что преступная группировка сформировалась еще осенью 2021 года. Подготовку к теракту в Балашихе она вела с марта по 8 мая текущего года.

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Ранее, 7 мая, в России были задержаны члены украинской диверсионно-разведывательной группы, которая доставляла самодельные взрывные устройства для атаки на российские военные самолеты. Таким образом, была пресечена атака украинских дронов на аэродром Северный в Ивановской области.

До этого, 5 мая, ФСБ РФ предотвратила теракт в отношении одного из руководителей Запорожской АЭС. Были также задержаны два агента Главного управления разведки (ГУР) Украины.

3 мая ЦОС ФСБ уведомил о вскрытии агентурной сети ГУР Украины, которая готовила серию диверсий и терактов на территории Крыма. Украинские спецслужбы планировали покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, председателя крымского парламента Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко, а также теракты на объектах транспортной инфраструктуры полуострова.

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