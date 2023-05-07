ФСБ заявила о предотвращении атаки украинских дронов на военный аэропорт Северный

В России задержаны члены украинской диверсионно-разведывательной группы, которая доставляла СВУ для атаки на российские военные самолеты. Об этом 7 мая сообщили журналистам в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Таким образом, пресечена атака украинских дронов на аэродром Северный в Ивановской области.

«Федеральной службой безопасности совместно с Министерством внутренних дел Российской Федерации пресечена попытка совершения диверсионно-террористического акта, планировавшегося главным управлением разведки министерства обороны Украины, на военном аэродроме Северный в Ивановской области с применением дронов, начиненных взрывчаткой», — говорится в сообщении ФСБ.

Как уточняется, целью атаки были самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Во время оперативно-разыскных мероприятий в России обнаружили диверсионную группу, которая работала под руководством сотрудников спецслужб Украины.

Взрывные устройства они планировали доставить на легкомоторном самолете «Аэропракт А-32» из населенного пункта Блистова Черниговской области для совершения диверсии.

«В результате организованного контроля за полетом самолета в целях недопущения совершения диверсии пилот, а также члены ДРГ, завербованные ГУР МОУ, задержаны после посадки в Тульской области в момент передачи средств поражения», — подытожили в ФСБ.

Сейчас всех членов диверсионно-разведывательной группы ищут. Расследование продолжается.

В ночь на 3 мая была также совершена попытка удара БПЛА по кремлевской резиденции президента России Владимира Путина. В результате происшествия пострадавших нет. Случившееся в Кремле расценили как террористическую акцию. Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело о теракте.

5 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал атаку вражеским актом и выразил уверенность в том, что она не могла быть осуществлена Киевом без указания из Вашингтона. Он также сообщил, что ряд его коллег по Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в том числе глава МИД Пакистана Билавалом Бхутто-Зардари, осудили теракт с дронами против Кремля.