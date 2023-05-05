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ФСБ предотвратила теракт против одного из руководителей Запорожской АЭС

ЦОС ФСБ: предотвращен теракт против одного из руководителей Запорожской АЭС, задержаны два агента ГУР МО Украины
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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ФСБ предотвратила теракт в отношении одного из руководителей Запорожской АЭС, задержаны два агента ГУР МО Украины, сообщил 5 мая Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«<…> пресечена деятельность диверсионно-террористической группы, состоящей из агентуры украинских спецслужб», — говорится в сообщении.

Как удалось установить, члены диверсионно-террористической группы осуществляли сбор сведений о местоположении российских военных объектов, личного состава вооруженных сил и правоохранительных органов РФ.

«Координация преступной деятельности осуществлялась украинскими спецслужбами как напрямую через сотрудников ГУР МОУ — Уманьского Александра Павловича и Никулина Андрея Владимировича, агента-вербовщика Будникову Викторию Анатольевну 1974 года рождения, так и через посредника — Ткачук Юлию Викторовну 1969 года рождения, находящуюся в Финляндии, — стране, недавно вошедшей в военно-политический блок НАТО», — сказано в пресс-релизе ФСБ.

Сотрудниками ФСБ были изъяты взрывное устройство, автоматическое стрелковое оружие, боеприпасы к нему, взрывчатые вещества. Проверяется причастность членов группы к ранее совершенным диверсионно-террористическим актам.

Следственным отделом УФСБ России по Запорожской области возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к террористическому акту» УК РФ против двух задержанных граждан Украины 1984 и 1979 годов рождения. Сейчас они заключены под стражу.

«Устанавливаются все обстоятельства преступной деятельности, а также причастные к ней лица», — добавила российская спецслужба.

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3 мая ЦОС ФСБ уведомил о вскрытии агентурной сети Главного управления разведки Украины, которая готовила серию диверсий и терактов на территории Крыма. Украинские спецслужбы планировали покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, председателя крымского парламента Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко, а также теракты на объектах транспортной инфраструктуры полуострова.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов 26 апреля указал на рост рисков терактов и диверсий в РФ. Он назвал эту тему «действительно очень» актуальной, добавив, что прокуроры должны иметь постоянный доступ к информации.

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