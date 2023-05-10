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TNI: переданные ВСУ системы ПВО Patriot станут легкой мишенью для ударов ВС России

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Американский зенитно-ракетный комплекс Patriot, который США передали Украине, может стать легкой мишенью для ударов Вооруженных сил России. На это указал в статье для издания The National Interest военный аналитик Джефф Ламер.

По его словам, системы Patriot, которые в том числе обеспечивают противоракетную оборону, сами по себе уязвимы. Работа радара ПВО выдает его местоположение, что делает его открытой мишенью для российских сил. Таким образом, как отмечает Ламер, Patriot не может являться универсальным средством защиты военных объектов Украины.

В публикации аналитик также указывает на то, что Patriot способен перехватывать беспилотники нескольких классов, однако используемые на Украине дроны могут использовать свою маневренность и схемы полета, прилегающие к местности, чтобы оставаться незамеченными радарами американской системы ПВО.

Учитывая эти тактические и оперативные недостатки, отправка дополнительных систем на Украину для Соединенных Штатов имеет сомнительную стратегическую ценность, считает Ламер. Кроме того, поставки не смогут положить конец военному конфликту на Украине, но при этом продолжают показывать мнимую поддержку США и подпитывают противостояние.

О том, что Украина получила обещанный ей США зенитно-ракетный комплекс Patriot, стало известно 3 мая.

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США приняли решение о поставке ЗРК Patriot в конце 2022 года, а в январе украинских военных начали обучать работе с ними. Отмечалось, что на тренировки уйдет несколько месяцев. При этом офицер армии США Джефф Ламер назвал поставки ЗРК Patriot Украине дорогостоящей ошибкой.

В свою очередь президент России Владимир Путин указал, что американские ЗРК Patriot — достаточно старая система, но такие поставки Киеву затянут конфликт.

ЗРК был разработан в 1970-х годах в США. Комплекс применяется во всем мире, в том числе в странах НАТО. Имеет несколько модификаций: одна взрывается рядом с вражеской ракетой, а другая разработана для удара в ее боезаряд. Максимальная высота поражения цели — более 20 км, а обороняемый район — 15–20 км.

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