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США анонсировали запуск спутников для слежки за гиперзвуковым оружием

Пентагон: спутники для слежения за гиперзвуковым оружием США запустят в этом году
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Фото: Global Look Press/Cover Images
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Американские военные планируют в 2023 году вывести на орбиту спутники для наблюдения за гиперзвуковым оружием. Об этом 9 мая сообщил директор Агентства по противоракетной обороне США вице-адмирал Джон Хилл.

Выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил сената конгресса, он заявил, что в настоящий момент ведется разработка датчика отслеживания гиперзвукового оружия и баллистических ракет в космосе (группировка спутников Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensor. — ​Ред.).

«Позднее в этом году HBTSS начнет работу на орбите для демонстрации уникальных возможностей слежения и наведения на цели при гиперзвуковых запусках», — продолжил Хилл.

По словам главы агентства, на протяжении 2024 финансового года спутники будут участвовать в летных испытаниях и в сборе данных о реальных угрозах.

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До этого, 14 апреля, американские служащие провели успешные испытания прототипа лазерной системы противоракетной обороны ближнего действия, которая предназначена для уничтожения беспилотных летательных аппаратов.

Ранее портал Defence News сообщил, что ВВС США провели 13 марта испытательный пуск прототипа гиперзвуковой крылатой ракеты Air-Launched Rapid Response Weapon (AGM-183A ARRW) класса «воздух – земля». Отмечалось, что проведенное испытание представляло собой второй запуск боевого прототипа ARRW и было сосредоточено на всесторонних характеристиках оружия».

В октябре 2022 года агентство Reuters сообщало, что Пентагон провел успешные испытания компонентов гиперзвукового оружия. По данным агентства, оценивались навигационное оборудование и коммуникационная работа гиперзвукового оружия, а также материалы, устойчивые к нагреванию в реалистичной гиперзвуковой среде.

Однако, согласно отчету конгресса, американские радары не способны отслеживать китайские и российские гиперзвуковые ракеты, несмотря на то что в этом направлении ведется активная работа.

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