США успешно испытали прототип лазера для уничтожения БПЛА

Американские военные провели успешные испытания прототипа лазерной системы противоракетной обороны (ПВО) ближнего действия, которая предназначена для уничтожения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом 13 апреля сообщило на своем сайте издание Defense News.

Испытания лазера прошли на полигоне Юма в штате Аризона. По данным разработчиков, система ПВО ближнего действия основана на базе Stryker с 50-киловаттными лазерами.

«Когда системы вышли на полигон, они сбили все цели», — прокомментировал испытания глава Управления армии США по ускоренным возможностям и критическим технологиям генерал-лейтенант Роберт Раш.

Он назвал работу прототипа лазерной системы ПВО очень эффективной. Генерал добавил, что у системы есть некоторые сложности в поражении ракет и различных снарядов.

По словам Раша, несмотря на то что стоимость разработки лазерных систем ПВО высока, один выстрел из нее обойдется дешевле, чем использование традиционных снарядов.

Американская армия получила первые два прототипа лазерной установки Directed Energy Maneuver-SHORAD в начале 2023 года, еще два поступят позднее.

США разрабатывают лазерные системы поражения беспилотников и подводных объектов несколько лет.

Как отмечал военный обозреватель «Известий» Алексей Рамм, комментируя испытания ВМС США противолодочного лазерного оружия, подобное вооружение или ослепляет оптическую систему дронов, или повреждает электронную систему за счет нагревания. По его словам, американские системы серьезно проигрывают российским разработкам, в частности боевому лазеру «Пересвет».