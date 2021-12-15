Прямой эфир
Мир
Германия объявила двух российских дипломатов персонами нон грата
Мир
Запасы газа в хранилищах Украины опустились ниже уровня начала закачки
Общество
Путин поручил утвердить программу развития транспорта в РФ до конца года
Мир
МИД России упрекнул страны НАТО в наращивании поставок вооружений на Украину
Спорт
Руй Витория покинул пост главного тренера московского «Спартака»
Мир
В ФРГ призвали кабмин выступить с инициативой о новом соглашении по РСМД
Мир
На Украине вступил в силу позволяющий пограничникам применять оружие закон
Общество
Москвичей предупредили о пробках в девять баллов вечером 15 декабря
Общество
Около 400 мигрантам запретили въезд в Россию на 40 лет из-за участия в драках
Экономика
В ЕС заявили о заполненности ПХГ на уровне ниже нормы

Военный обозреватель оценил лазерные системы США

Военный обозреватель «Известий» оценил лазерные системы США
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Соединенные Штаты уже несколько лет ведут разработку различных лазерных систем, в основном они предназначены для уничтожения небольших самодельных беспилотников. Об этом заявил в среду, 15 декабря, военный обозреватель «Известий» Алексей Рамм, комментируя испытания ВМС США противолодочного лазерного оружия.

Лучная работа: что известно о новом российском боевом лазере «Пересвет»
«Известия» выяснили подробности создания оружия, работающего на «новых физических принципах»

По его словам, подобное вооружение или ослепляет оптическую систему дронов, или повреждает электронную систему за счет нагревания.

«В прошлом году американским разработчикам удалось вывести из строя небольшой беспилотный летающий аппарат. Но сейчас американские системы серьезно проигрывают российским разработкам, в частности, боевому лазеру «Пересвет», — уточнил обозреватель.

По мнению Рамма, подобные лазеры вряд ли будут полезны в борьбе с серьезным противником, таким как российские беспилотники «Орион» или «Охотник».

Об испытаниях лазерной системы с корабля Portland ранее в этот день сообщило агентство AP. Portland нанес удар лазером по цели в Аденском заливе. В ходе испытаний была уничтожена плавающая мишень, отметил пятый флот США. Отмечается, что систему можно использовать для уничтожения заминированных катеров-беспилотников йеменских повстанцев-хуситов в Красном море.

2 декабря появились подробности создания российского боевого лазера «Пересвет». В 2020 году министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что установку разработали российские ученые-ядерщики из Сарова.

По мнению экспертов, «Пересвет» должен поражать космические аппараты в ближнем околоземном пространстве на орбитах до 500 км высотой. Именно там обращаются почти все разведывательные спутники и аппараты динамического зондирования Земли.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021