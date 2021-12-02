Появились подробности создания боевого лазера «Пересвет»

С момента презентации первой в истории боевой лазерной установки прошло более трех лет, но «Пересвет» до сих пор остается одной из главных тайн российского военного арсенала. Неизвестно даже настоящее название этой машины. «Известия» разгадали загадки российского боевого лазера.

Изначально даже название комплекса было другим. Но в ходе своего выступления в марте 2018-го президент России Владимир Путин предложил всем желающим поучаствовать в опросе и выбрать имена для новейшего российского оружия. Так боевой лазер стал «Пересветом».

В 2019 году на спутниковых снимках с баз четырех дивизий ракетных войск стратегического назначения (РВСН) были обнаружены места строительства необычных укрытий. Они были идентичны продемонстрированным на кадрах из роликов Минобороны с презентацией лазерного комплекса. На некоторых фотографиях впоследствии были замечены и сами машины из состава «Пересвета».

«Уже из названия очевидно, что «Пересвет» предназначен прежде всего для вывода из строя спутников и является одним из эшелонов противокосмической обороны нашей страны», — рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Корнев.

По его оценке, он должен поражать космические аппараты в ближнем околоземном пространстве на орбитах до 500 км высотой. Именно там обращаются почти все разведывательные спутники и аппараты динамического зондирования Земли, которых с каждым годом становится всё больше, отметил эксперт.

О том, что «Пересвет» разработан российскими учёными-ядерщикам из Сарова, рассказал в 2020 году министр обороны Сергей Шойгу.

На момент презентации в 2018 году новый комплекс, по словам президента России Владимира Путина, уже начал поступать в войска. Судя по всему, оснащение «Пересветом» Вооруженных сил по Госпрограмме вооружений стартовало еще в 2017 году, как и строительство технических позиций для базирования. А 1 декабря 2018 года, то есть через девять месяцев после объявления об их существовании, Минобороны заявило о постановке боевых лазерных комплексов на опытно-боевое дежурство.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Лучная работа: что известно о новом российском боевом лазере «Пересвет»