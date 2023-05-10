В МИД Венесуэлы заявили о благодарности человечества России за победу в ВОВ

Человечество признательно России и остальным бывшим советским республикам за их самоотверженность и жертвы в борьбе с фашизмом. Об этом во вторник, 9 мая, заявил министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль во время выступления на открытии выставки в МИДе, посвященной 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

«Дата 9 мая принадлежит человечеству, и всё человечество празднует эту дату… потому что победа не была только над Германией, победа была над фашистской идеологией, идеологией, которая сегодня пытается возродиться, захватить природные богатства народов, присвоить международные отношения, установить новый мировой порядок, основанный на правилах, которые никто не принимал», — заявил он.

Глава МИДа также указал на попытки, прежде всего со стороны США и Западной Европы, приуменьшить жертвы, которые принес советский народ для победы над фашизмом.



Кроме того, Хиль предложил праздновать День Победы во всем мире как «антифашистский день».

Он также заявил корреспонденту ТАСС, что народ, правительство и президент Венесуэлы Николас Мадуро признательны народу России и всем республикам, которые входили в состав СССР в 1945 году.

Глава МИДа добавил, что благодаря Победе в Великой Отечественной войне установился миропорядок, который на протяжении 78 лет гарантировал миру стабильность, позволяющую сохранять равновесие. Он заключил, что сегодня в мире предпринимаются попытки покончить с равновесием, поэтому важно праздновать День Победы.

Ранее, 29 апреля, сообщалось, что акцию «Бессмертный полк» в этом году проведут в двух городах Венесуэлы: в столице страны Каракасе и в городе Баркисимето. На акции состоится возложение венка к памятнику борцам за независимость Венесуэлы.

9 мая посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил о всплеске русофобии в США перед Днем Победы. По его мнению, это связано с нежеланием упоминать о роли советской армии в борьбе с фашистской угрозой.

Накануне дипломат указал на попытки вычеркнуть из истории подвиг советского народа и даже обвинить СССР в нападении на Европу. Он призвал оберегать воспоминания о самоотверженности предков, которым пришлось многим пожертвовать ради наступления мира.

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