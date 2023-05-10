Посольство Саудовской Аравии возобновит работу в Сирии

Власти Саудовской Аравии решили возобновить работу своего дипломатического представительства в Сирии ввиду улучшения отношений республики с другими арабскими государствами. Об этом сообщил во вторник, 9 мая, МИД королевства в официальном аккаунте в Twitter.

«Учитывая братские связи, соединяющие народы Саудовской Аравии и Сирии стремясь внести вклад в развитие общеарабской деятельности и укрепление мира и безопасности в регионе, учитывая решение возобновить участие представителей САР в заседаниях Совета Лиги арабских государств (ЛАГ) <…>, Саудовская Аравия решила возобновить работу своего диппредставительства в Сирии», — указано в сообщении.

Участие Сирии в ЛАГ приостановили в ноябре 2011 года, когда кризис в стране перерос в вооруженный конфликт. Саудовская Аравия закрыла свое посольство в Дамаске в марте 2012 года.

Ранее, 7 мая, Москва поприветствовала возобновление участия Сирии в деятельности Лиги арабских государств (ЛАГ), так как это поспособствует оздоровлению атмосферы в регионе.



В тот же день совет министров иностранных дел ЛАГ принял решение о возобновлении участия Сирии в заседаниях совета и всех структур лиги. В нее входят 22 страны, включая Египет, Катар, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Кувейт, Саудовскую Аравию, Оман и Бахрейн. Штаб-квартира организации находится в Каире.

15 апреля телеканал Al Arabiya сообщил, что министры иностранных дел Египта, Иордании и Ирака обсудили, как достичь политического решения, которое позволит преодолеть последствия сирийского кризиса, сохранить единство и идентичность Сирии, а также вернуть ее в «арабское лоно». Однако в документе не было упомянуто решение о восстановлении членства страны в ЛАГ.

2 апреля агентство Reuters сообщило, что Саудовская Аравия планирует пригласить президента Сирии Башара Асада на саммит ЛАГ, который пройдет в мае.

Отмечается, что присутствие Асада на саммите Лиги арабских государств станет значительным событием после протестов против его политики с 2011 года, когда Сирия была исключена из организации. Сирийского лидера бойкотировали многие западные и арабские государства, обвинив его в силовом подавлении народных выступлений, подчеркнули в Reuters.

Накануне газета The Wall Street Journal рассказала о ведении предварительных переговоров насчет полного восстановления дипломатических отношений Египта и Сирии спустя более чем 10 лет после их разрыва. Издание отметило, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и лидер Сирии Башар Асад могут встретиться после месяца Рамадан, который завершится 21 апреля.