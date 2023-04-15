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Страны Персидского залива призвали вернуть Сирию в «арабское лоно»

Участники встречи по Сирии в саудовской Джидде призвали к ее возвращению в арабское лоно
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Фото: Al Arabiya
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Министры иностранных дел Египта, Иордании и Ирака не приняли окончательного решения о возвращении Сирии в Лигу арабских государств (ЛАГ). Об этом 15 апреля сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление участников встречи в Джидде.

В заявлении говорится, что главы МИД обсудили, как достигнуть политического решения, которое позволит преодолеть последствия сирийского кризиса, сохранить единство и идентичность Сирии, а также вернуть ее в «арабское лоно».

В документе не упомянуто решение о восстановлении членства Сирии в ЛАГ, которому и была посвящена встреча.

Кроме того, в заявлении призывают к тому, чтобы сохранить суверенитет Сирии «путем прекращения присутствия группировок».

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В Лигу арабских государств входят 22 страны, включая Египет, Катар, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Кувейт, Саудовскую Аравию, Оман и Бахрейн. Штаб-квартира организации находится в Каире.

Ранее, 2 апреля, агентство Reuters сообщило, что Саудовская Аравия планирует пригласить президента Сирии Башара Асада на саммит ЛАГ, который пройдет в мае.

Отмечается, что присутствие Асада на саммите Лиги арабских государств станет значительным событием после протестов против его политики с 2011 года, когда Сирия была исключена из организации. Сирийского лидера бойкотировали многие западные и арабские государства, обвинив его в силовом подавлении народных выступлений, подчеркнули в Reuters.

Накануне газета The Wall Street Journal рассказала о ведении предварительных переговоров на счет полного восстановления дипломатических отношений Египта и Сирии спустя более чем 10 лет после их разрыва. Издание отметило, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и лидер Сирии Башар Асад могут встретиться после месяца Рамадан, который завершится 21 апреля.

До этого, 23 марта, агентство Reuters сообщило, что Сирия и Саудовская Аравия договорились вновь открыть посольства спустя 10 лет разрыва дипломатических отношений. По словам источников, возобновление работы дипмиссий может стать шагом на пути возвращения Дамаска в ЛАГ.

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