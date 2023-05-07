Москва поприветствовала решение Сирии о возобновлении участия в деятельности ЛАГ

В Москве приветствуют возобновление участия Сирии в деятельности Лиги арабских государств (ЛАГ), так как это поспособствует оздоровлению атмосферы в регионе, заявила 7 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В Москве приветствуют данный долгожданный шаг, который стал логичным результатом набравшего динамику процесса возвращения Сирии в «арабскую семью». Со своей стороны в контакте с арабскими столицами последовательно призывали их к восстановлению полноформатных отношений с Дамаском», — говорится в сообщении Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.

Представитель МИД РФ выразила надежду, что арабские страны увеличат поддержку Сирийской Арабской Республики (САР) и помогут в ее постконфликтном восстановлении.

Ранее в этот день Совет министров иностранных дел ЛАГ принял решение о возобновлении участия Сирии в заседаниях Совета и всех структур Лиги. В ЛАГ входят 22 страны, включая Египет, Катар, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Кувейт, Саудовскую Аравию, Оман и Бахрейн. Штаб-квартира организации находится в Каире.

15 апреля телеканал Al Arabiya сообщил, что Министры иностранных дел Египта, Иордании и Ирака обсудили, как достичь политического решения, которое позволит преодолеть последствия сирийского кризиса, сохранить единство и идентичность Сирии, а также вернуть ее в «арабское лоно». Однако в документе не было упомянуто решение о восстановлении членства страны в ЛАГ.

2 апреля агентство Reuters сообщило, что Саудовская Аравия планирует пригласить президента Сирии Башара Асада на саммит ЛАГ, который пройдет в мае.

Отмечается, что присутствие Асада на саммите Лиги арабских государств станет значительным событием после протестов против его политики с 2011 года, когда Сирия была исключена из организации. Сирийского лидера бойкотировали многие западные и арабские государства, обвинив его в силовом подавлении народных выступлений, подчеркнули в Reuters.

Накануне газета The Wall Street Journal рассказала о ведении предварительных переговоров насчет полного восстановления дипломатических отношений Египта и Сирии спустя более чем 10 лет после их разрыва. Издание отметило, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и лидер Сирии Башар Асад могут встретиться после месяца Рамадан, который завершится 21 апреля.