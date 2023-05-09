Концерт в честь Дня Победы в Ивангороде смогли увидеть в Эстонии. Об этом во вторник, 9 мая, заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Праздничный концерт в Ивангороде прогремел не только для местных, но и для жителей эстонской Нарвы, которые вышли на набережные, чтобы отметить Великую Победу», — написал он в своем Telegram-канале.

Дрозденко принял участие в торжественном концерте и поздравил со сцены участников и зрителей мероприятия.

Ранее в этот день сообщалось, что Всероссийский госуниверситет юстиции (РПА Минюста России) в Ивангороде Ленинградской области провел цикл торжественных мероприятий, посвященных 78-летию победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Выбор места проведения мероприятия связан с героическим прошлым города, который вместе с Нарвой советские войска освободили от фашистов в июле 1944 года.

Участие в мероприятиях приняло примерно 400 человек. Помимо студентов ВГУЮ, были курсанты Санкт-Петербургской академии СК России и курсанты Михайловской военной артиллерийской академии Министерства обороны РФ.

9 мая в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади прошел парад Победы. В шествии приняли участие более 4 тыс. военнослужащих и свыше 70 единиц боевой техники. Почетными гостями парада стали ветераны ВОВ, труженики тыла и жители блокадного Ленинграда.

Также во вторник на Ростральных колоннах в Северной столице зажглись факелы в честь праздника.

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