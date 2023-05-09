В Свердловской области выявили более 200 нарушений пожарной безопасности

За последние четыре дня в Свердловской области было выявлено 200 нарушений пожарной безопасности. Об этом сообщили 9 мая в Telegram-канале департамента информационной политики региона.

«Сотни протоколов за нарушение правил пожарной безопасности составлены в Свердловской области с начала выходных», — указано в сообщении.

Власти региона также напомнили, что законодательством Свердловской области предусмотрена административная ответственность за нарушение дополнительных требований пожарной безопасности в период действия противопожарного режима.

«Штраф составляет до 5 тыс. рублей для граждан, до 150 тыс. рублей для юридических лиц», — говорится в сообщении.

Днем ранее, 8 мая, сообщалось, что лесные пожары в Свердловской области распространились на площади 54,1 тыс. га, всего на территории региона 64 источника огня. К настоящему устранено 10 возгораний на площади более 4 тыс. га.

За день до этого в ГУ МЧС по региону заявили о стабилизации ситуации с лесными пожарами. Угроза распространения огня на населенные пункты ликвидирована. К борьбе с огнем привлечено почти 5 тыс. спасателей.

Губернатор региона Евгений Куйвашев заявил о критической ситуации с пожарами в Свердловской области. Власти запросили федеральную помощь.