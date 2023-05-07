В Свердловской области заявили о стабилизации ситуации с лесными пожарами
Угроза распространения лесных пожаров на населенные пункты в Свердловской области ликвидирована, сообщает 7 мая ГУ МЧС по региону в Telegram-канале.
«Благодаря слаженной и напряженной работе всех участников тушения пожаров на Среднем Урале удалось ликвидировать угрозу распространения огня на населенные пункты», — говорится в заявлении.
Отмечается, что борьбу с огнем продолжают 2802 человека и 537 единиц техники.
Ранее в этот же день сообщалось, что площадь лесных пожаров в Свердловской области увеличилась до 33 тыс. га.
Накануне в Свердловской области в поселке Первомайский загорелись складские помещения. Отмечалось, что свердловские пожарные спасли от огня три склада с порохом.
Также 6 мая губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отмечал, что в регионе критическая ситуация с пожарами, из-за чего была запрошена федеральная помощь.