Чавушоглу в ходе визита в РФ обсудит отношения Анкары и Дамаска

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу планирует в ходе визита в РФ обсудить нормализацию отношений Турции и Сирии. Об этом сообщило издание Milliyet со ссылкой на пресс-службу ведомства во вторник, 9 мая.

Вместе с тем он поднимет тему борьбы с терроризмом, обсудит гуманитарные вопросы, политический процесс, добровольное и безопасное возвращение беженцев в Сирию.

«Предусмотрены также двусторонние встречи», — говорится в заявлении.

Рабочая поездка главы турецкого МИДа состоится с 9-го по 10-е число. Ее первостепенная цель — участие в четырехсторонней встрече, которая пройдет в Москве 10 мая. В переговорах также будут участвовать глава МИД РФ Сергей Лавров, министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиян и глава внешнеполитического ведомства Сирии Фейсал Микдад.

6 мая замглавы МИД РФ Сергей Вершинин подтвердил, что четырехсторонняя встреча высокого уровня по вопросу зерновой сделки пройдет в скором времени.

Ранее, 25 апреля, во время встречи министров обороны четырех стран в Москве обсуждался в том числе вопрос вывода турецких сил с сирийских территорий.

24 апреля министр обороны Турции Хулуси Акар отметил, что Анкара предпринимает все усилия для вклада в мир в регионе. Он выразил надежду, что после встречи в Москве в этом вопросе могут наметиться позитивные процессы. Турция не предпримет никаких шагов, которые ущемляли бы права сирийской стороны, заверил он.