Месси получил премию Laureus как лучший спортсмен года

Лионель Месси стал обладателем премии Laureus World Sports Awards 2023. Аргентинский футболист победил в номинации «Спортсмен года», передает телеканал «Известия». Награду присуждают атлетам за достижения в предыдущем году. В борьбе за звание «Спортсмен года» Месси обошел своего одноклубника из «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе. На награду также претендовали двукратный чемпион «Формулы-1» нидерландец Макс Ферстаппен и испанский теннисист Рафаэль Надаль. В прошлом году Месси впервые в карьере стал чемпионом мира. Сборная Аргентины одержала победу на турнире в Катаре. Премию Laureus также называют спортивным «Оскаром».

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