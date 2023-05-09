Новейшие бронемашины «Ахмат» и «Спартак» приняли участие в параде Победы в Москве
В ходе парада Победы 9 Мая в Москве перед зрителями предстали новейшие бронеавтомобили З-СТС «Ахмат» и АМН-590951 «Спартак».
Боевые машины появились на Красной площади в составе механизированной колонны вслед за легендарным танком Т-34, открывающим шествие.
Бронеавтомобиль З-СТС «Ахмат» был разработана всего за 25 суток уже после начала спецоперации на Украине и с учетом полученного боевого опыта. Она рассчитана на эксплуатацию в самых экстремальных условиях, выдерживает температуру от минус 50 до плюс 50 градусов даже в горных районах на высоте до 4.5 тыс. м. Кроме того, боевая машина приспособлена для перевозки раненых: внутри возможно размещение носилок. Машина собирается на серийной раме с использованием отечественных комплектующих с «надстройкой», аналогичной по классу защиты машинам «Тайфун».
Машина «Спартак» построена на двухосном шасси и рассчитана на перевозку девяти военнослужащих в полном боевом снаряжении. Днище обеспечивает защиту экипажа от подрыва под колесом взрывных устройств мощностью до 6 кг в тротиловом эквиваленте. Бронемашина оснащена башней с пулеметом КОРД калибра 12,7 мм.
В качестве почетных гостей на парад Победы в Москву прибыли президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер-министр Армении Никол Пашинян, глава Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и белорусский лидер Александр Лукашенко.
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