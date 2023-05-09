Посол России в Польше прокомментировал «Известиям» инцидент в Варшаве при возложении цветов

Посол России в Польше Сергей Андреев во вторник, 9 Мая, прокомментировал «Известиям» инцидент в Варшаве при возложении цветов.

По его словам, в последние годы, после 2014-го, а особенно после начала спецоперации 24 февраля 2023 года, «очень интенсивно промываются мозги» польской общественности. Большая часть народа действительно наполнена идеями, что Россия — это агрессор.

Комментируя ситуацию, которая произошла в прошлом году, когда на 9 Мая Андреева облили краской во время возложения цветов на варшавском кладбище, он заявил, что в тот день польские власти нанесли ущерб сами себе.

Посол отметил, что в этом году поляки отличились «грамотностью». У кладбища стояло множество полицейских, которые не допускали «вопиющих нарушений» общественного порядка.

О церемонии возложения венков, про словам Андреева, МИД страны и власти были осведомлены заранее. Ведомство в свою очередь рекомендовало воздержаться от этого, однако запрета не было.

«Когда мы вышли из машины, нас обступила многочисленная толпа и протестующих, и журналистов. Нам просто не позволили продвинуться от автостоянки до главного памятника. Нас заблокировали. Один чудак даже привязал себя лентой к нашему венку, чтобы мы не могли двигаться дальше», — поделился Андреев.

Сразу после инцидента Андреев сообщил журналистам, что не пострадал из-за действий агрессивно настроенной толпы во время возложения цветов на кладбище в Варшаве.

Посол назвал инцидент безобразием и нарушением общественного порядка.

9 Мая 2022 года в Польше уже происходило нападение на российского посла. Тогда на него напали во время возложения цветов на мемориальном кладбище советских солдат. Андреева, его супругу и группу дипломатов поджидали возмущенные поляки и украинцы, которые преградили им путь, выкрикивая оскорбительные лозунги. Они облили Андреева красной краской. Рядом завязалось несколько потасовок.

Отмечается, что потерпевшие смогли добраться сквозь толпу агрессоров до автомобиля и уехать лишь в сопровождении полиции.