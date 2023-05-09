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Агрессивная толпа преградила дорогу послу РФ в Варшаве на церемонии возложения цветов

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Фото: TASS/EPA/RADEK PIETRUSZKA
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В Варшаве агрессивно настроенная толпа преградила дорогу дипломатам РФ, в том числе российскому послу в Варшаве Сергею Андрееву, прибывшим на мемориальное кладбище, чтобы возложить цветы в День Победы.

Собравшиеся попытались оттеснить российскую делегацию обратно к автомобилю и требовали от посла снять георгиевскую ленточку с одежды. На месте присутствовали представители полиции, которые заявили, что у них нет оснований препятствовать протестующим.

Как сообщает «РИА Новости», послу не удалось возложить венок. Агрессивная толпа вынудила его покинуть кладбище. Сам дипломат не пострадал. В беседе с агентством он охарактеризовал произошедшее как «безобразие и нарушение общественного порядка».

9 мая 2022 года на Андреева было также совершено нападение в тот момент, когда он прибыл на кладбище на церемонию возложения цветов. Гражданка Украины Ирина Земляна и другие неустановленные лица атаковали посла, вылив ему на лицо и одежду жидкость красного цвета. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту инцидента.

После этого происшествия Москва выразила решительный протест польским властям. В заявлении МИД РФ потребовал от Варшавы принести извинения и организовать проведение церемонии возложения памятного венка для российского посла, которому помешали неонацисты, обеспечив полную безопасность от всякого рода провокаций. Польские власти также возбудили по факту происшествия уголовное дело. Однако о результатах расследования не сообщалось.

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