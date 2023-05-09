Онколог назвал способные спровоцировать развитие рака овощи

Заместитель главного врача по лечебной части клиники «Евроонко», онколог-химиотерапевт Максим Астраханцев рассказал 7 мая, что овощи могут спровоцировать развитие онкологических заболеваний.

По его словам, овощи могут быть опасными, если они были выращены с использованием азотных удобрений.

«Здесь очень длинная цепочка реакций. Сначала нитраты попадают в плод вместе с удобрениями. Особенно подвержены этому корнеплоды — картофель и морковь. Часть нитратов внутри овощей становится нитритами. Нитриты же под воздействием различных ферментов в пищеварительном тракте преобразуются в нитрозамины — высокотоксичные соединения с высоким уровнем канцерогенности. Исходя из вышеописанного, можно сделать вывод, что в категорию опасных могут попасть практически любые продукты», — приводит слова специалиста RT.

Между тем Астраханцев подчеркнул, что вредными такие овощи становятся лишь при чрезмерном употреблении.

Также врач отметил, что причинами развития рака, как правило, являются чрезмерное употребление спиртных напитков из-за этанола в них, который является опасным канцерогеном, а также курение. Кроме того, трансжиры, напомнил специалист, признаны Всемирной организацией здравоохранения самым опасным компонентом пищи.

Они содержатся в маргарине, а также в продуктах, приготовленных на его основе, в том числе в полуфабрикатах, фастфуде и кондитерских изделиях.

Как рассказал 8 мая главный онколог «СМ-Клиники», врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков «Известиям», к факторам развития меланомы относятся генетическая предрасположенность, наличие множественных родинок (чем больше их на теле, тем выше опасность) и принадлежность к определенному фенотипу. Одними из признаков меланомы, по его словам, могут быть появление и быстрый рост новой родинки на теле. Важно обращать внимание и на уже имевшиеся родинки, которые начали расти, добавил специалист.

Кроме того, 5 мая врач-онколог, заместитель директора Института онкологии Европейского медицинского центра (ЕМС), д.м.н. Павел Копосов рассказал «Известиям», что злокачественные опухоли могут метастазировать в разные органы и части тела в зависимости от типа рака, его локализации и других факторов. Так, он рассказал, что в легкие обычно метастазирует сам рак легкого на последних стадиях, а также рак молочной железы, рак желудка, меланома кожи, злокачественные опухоли почек, прямой кишки, костные саркомы и рак шейки матки.