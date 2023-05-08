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Онколог назвал людей с более высоким риском развития меланомы

Онколог Серяков: риск развития меланомы выше у людей со светлой кожей и рыжими волосами
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Фото: Getty Images/Anastasiia Stiahailo
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Меланома является самым агрессивным типом рака кожи, распространенность которого в мире в настоящее время только увеличивается. О том, кто наиболее подвержен развитию данного заболевания, а также о симптомах, причинах и его профилактике «Известиям» 8 мая, во Всемирный день борьбы с меланомой, рассказал главный онколог «СМ-Клиника», врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков.

Как сообщил Серяков, на меланому приходится 4% случаев злокачественных образований кожи, но именно данная опухоль является наиболее опасной из них. Согласно статистике, которую он привел, за год в России в среднем выявляется около 11 тыс. случаев меланомы, а умирает от этого заболевания порядка 4 тыс. пациентов.

«Точная причина развития меланомы на сегодняшний день не установлена, но известно, что воздействие ультрафиолетового излучения от солнца или солярия значительно увеличивает риски. К другим факторам развития заболевания относятся: генетическая предрасположенность, наличие множественных родинок (чем больше их на теле, тем выше опасность) и принадлежность к определенному фенотипу — светлая кожа, рыжие волосы, веснушки, голубые и зеленые глаза», — отметил Серяков.

Одним из признаков меланомы, по его словам, может быть появление и быстрый рост новой родинки на теле. Важно обращать внимание и на уже имевшиеся родинки, которые начали расти. В большинстве случаев злокачественное образование имеет неправильную форму и неоднородный цвет.

«Для самостоятельного обнаружения меланомы существует правило, называемое АКОРД — это аббревиатура из пяти главных ее симптомов: А — асимметрия, К — края неровные, О — окрас неоднородный, Р — размер больше 6 мм (приблизительно равен диаметру ластика на карандаше), Д — динамика роста образования», — добавил онколог.

Однако, он обратил внимание, что меланома может быть практически любого объема и цвета или даже бесцветной. В зависимости от внешнего вида и особенностей проявления различают несколько видов таких опухолей.

«Самым распространенным видом меланомы является «поверхностная», она часто встречается у людей с бледной кожей и веснушками. Узловая меланома — это быстроразвивающийся тип, который может распространяться в более глубокие слои кожи, если опухоль вовремя не удалить. Лентиго-меланома чаще всего поражает пожилых людей, появляется в областях, постоянно находящихся под воздействием солнца. К более редкому типу меланомы относится акральная, которая обычно возникает на ладонях и поверхности стоп, иногда вокруг ногтей. Еще одна форма заболевания — амеланотическая меланома, которая зачастую не имеет цвета, но может быть розовой или красноватой со светло-коричневыми или сероватыми краями», — рассказал Серяков.

По словам врача, меланома чаще всего встречается в старших возрастных группах. Так, средний возраст, когда диагностируется заболевание, — 63 года. При этом до 50 лет оно чаще встречается у женщин, а после 65 лет его в два раза чаще обнаруживают у мужчин. Причем, у мужчин опухоль в большинстве случаев развивается на спине, а у женщин — на ногах.

Онколог также добавил, что в 90% случаев меланома возникает на коже. Причем реже всего она встречается в местах, обычно защищенных от солнца,— на ягодицах и коже головы. Однако примерно в 10% случаев опухоль может появиться на слизистой глаз, желудочно-кишечного тракта, гениталиях, полости носа, а также на оболочках головного и спинного мозга.

Для профилактики развития меланомы, как рассказал врач, нужно соблюдать определенные правила: избегать солнца с 10:00 до 16:00, наносить солнцезащитный крем со значением SPF не менее 30 и широким спектром защиты от ультрафиолета, отказаться от посещения соляриев и регулярно проводить самодиагностику.

«Сегодня меланома — это не приговор. Еще недавно это было так, но на сегодняшний день произошли значительные изменения в ее терапии. Поэтому, при обнаружении данного заболевания на ранней стадии, мы надеемся на его полное излечение. На поздних стадиях, благодаря успехам таргетной и иммуннотерапии, многие пациенты могут значительно продлить себе жизнь и улучшить ее качество», — подытожил Серяков.

Из кожи вон: врачи рассказали о правилах проверки родинок
Людям со светлой кожей нужно уделять этому особое внимание

17 марта врач-дерматолог, врач-косметолог «СМ-Косметология» Мария Аветисова рассказала, что красная родинка чаще всего представляет собой доброкачественное новообразование под названием «гемангиома». Между тем есть определенные признаки, которые могут указывать на ее злокачественное перерождение.

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