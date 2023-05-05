Онколог рассказал об особенностях метастазирования рака в разные органы

Злокачественные опухоли могут метастазировать в разные органы и части тела в зависимости от типа рака, его локализации и других факторов. О том, как происходит метастазирование, и почему даже после выздоровления после онкологических заболеваний необходимо регулярно обследоваться «Известиям» 5 мая рассказал врач-онколог, заместитель директора Института онкологии Европейского медицинского центра (ЕМС), д.м.н. Павел Копосов.

«Любой пациент, который столкнулся с онкологическими заболеваниями, даже если ему удалось полностью излечиться от рака, должен регулярно, примерно раз в полгода, контролировать состояние своего здоровья и находиться под наблюдением врача-онколога. Только так возможно выявить ранние рецидивы заболевания или отдаленные метастазы. Бывают случаи, когда пациенты, пережившие рак одного органа, через несколько лет сталкиваются со злокачественной опухолью другого. Обнаружить его на ранней стадии и начать лечение поможет только регулярная диагностика», — отметил Копосов.

Так, он рассказал, что в легкие обычно метастазирует сам рак легкого на последних стадиях, а также рак молочной железы, рак желудка, меланома кожи, злокачественные опухоли почек, прямой кишки, костные саркомы и рак шейки матки.

В печень, по словам онколога, могут давать метастазы многие опухоли, включая рак молочной железы, легкого, пищевода, желудка, поджелудочной железы, ободочной кишки. В кости часто метастазирует рак молочной железы, легкого, щитовидной железы, почки и желудка.

«Метастазы в головной мозг обычно дают рак легкого, молочной железы, почки и меланома кожи. Метастазы в головном мозге считаются коварными, потому что их можно обнаружить только при детальном исследовании», — подчеркнул Копосов.

Говоря о метастазах в лимфатические узлы, он рассказал, что первыми поражаются регионарные лимфоузлы, которые находятся в непосредственной близости от больного органа. Например, при раке молочной железы первыми поражаются подмышечные и внутренние грудные лимфатические узлы.

«Также метастазы встречаются в брюшной полости. Обычно туда метастазирует рак желудка, кишечника, поджелудочной железы, мочевого пузыря. Кроме того, некоторые типы рака могут давать метастазы в мягкие ткани, такие как мышцы, жировая ткань или кожа. Чаще всего это рак молочной железы, меланома кожи, саркомы, опухоли головы и шеи», — добавил онколог.

При этом он обратил внимание, что метастазы могут формироваться в любых органах и частях тела, поэтому важно проходить максимально полное и комплексное обследование, чтобы их не пропустить. Один крошечный незамеченный при диагностике метастаз, по его словам, может изменить течение заболевания.

«Наличие метастазов усложняет процесс лечения раковых опухолей, но не делает его невозможным. Благодаря развитию медицины помочь сейчас можно любому пациенту. Хорошие результаты показывает таргетная, иммуно, химио и лучевая терапия. Это безоперационные методы лечения, которые достаточно часто применяются если речь идет о лечении рака с метастазами», — подытожил Копосов.

13 марта главный онколог «СМ-Клиники», врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков назвал «Известиям» продукты, способствующие развитию рака кишечника. Так, по его словам, самым вредным продуктом с точки зрения канцерогенности и влияния на риск развития онкологических заболеваний является копченая колбаса.