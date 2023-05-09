Мужчина устроил стрельбу в квартире на юге Москвы

Инцидент со стрельбой произошел на улице Подольских Курсантов в Москве. Об этом во вторник, 9 мая, сообщили «Известиям» в столичном ГУ МВД.

Отмечается, что сын выстрелил в мать из пневматического оружия в ходе семейного конфликта. Пострадавшую доставили в городскую клиническую больницу — по предварительным данным, ее травмы нетяжелые.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Ранее, 30 апреля, стало известно, что житель Выборга открыл огонь из охотничьего карабина «Сайга». Мужчина сделал минимум два выстрела из окна своей квартиры, в результате никто не пострадал. Прибывшие на вызов полицейские составили административный протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В этот же день в Екатеринбурге мужчина напугал соседей, начав стрелять из страйкбольного оружия на своем балконе.

Накануне в Санкт-Петербурге злоумышленник, открывший огонь по сотрудникам правоохранительных органов, был смертельно ранен при задержании.