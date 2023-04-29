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Происшествия
В Петербурге смертельно ранили открывшего огонь по полицейским мужчину

В Петербурге смертельно ранили открывшего огонь по полицейским мужчину

В Санкт-Петербурге обезвредили мужчину, стрелявшего в полицейских из своей квартиры
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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В Санкт-Петербурге мужчина получил смертельное ранение после того, как открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Об этом 29 апреля сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Ленинградской области.

Отмечается, что в полицию поступило сообщение о дебошире в одном из жилых домов по Московскому проспекту. Нарушитель сначала отказался идти на контакт с правоохранителями, а позже прострелил одному из них плечо.

«С учетом опасности сложившейся ситуации было принято решение о немедленном вскрытии квартиры и обезвреживании злоумышленника. После того, как сотрудники вошли в квартиру, хозяин открыл по ним огонь из помпового ружья, выстрелив три раза. Заряды попали в щиты и бронезащиту», — говорится в заявлении МВД.

Ответным огнем мужчина был серьезно ранен и скончался до прибытия бригады скорой помощи. Уточняется, что в ходе перестрелки больше никто из жильцов дома не пострадал.

По факту случившегося организована проверка.

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Ранее, 13 марта, в Санкт-Петербурге был арестован 36-летний мужчина, попытавшийся отобрать оружие у полицейского. Он напал на сотрудника правоохранительных органов, когда тот выводил его из камеры, выхватил у него оружие и сделал выстрел.

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