Житель Выборга открыл стрельбу из окна своей квартиры

В Выборге сотрудники полиции задержали местного жителя, стрелявшего из окна своей квартиры. Об этом 30 апреля сообщил «Известиям» источник.

По его словам, ЧП произошло днем в субботу, 29 апреля. Стрельба началась из окна квартиры дома на улице Промышленной.

Огонь мужчина вел из охотничьего карабина «Сайга». Он сделал как минимум два выстрела. Пострадавших в результате стрельбы не было.

Полицейские прибыли по вызову на место происшествия и задержали стрелявшего. На него составили административный протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В середине марта житель подмосковной деревни Голубое открыл стрельбу из окна многоэтажного дома. Сведений о пострадавших не поступало.

Позже сотрудники полиции попали в квартиру стрелявшего. Как выяснили «Известия», мужчина сам открыл дверь правоохранителям. Злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения и действовал в одиночку.