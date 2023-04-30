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Житель Екатеринбурга открыл стрельбу на балконе своего дома

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Фото: t.me/incekb
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Житель Екатеринбурга стрелял из страйкбольного оружия на своем балконе, чем знатно напугал соседей. Об этом 30 апреля сообщил очевидец инцидента в Telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».

Своеобразная игра в тир состоялась накануне ночью в одном из домов на улице Крестинского.

«Я решил выглянуть в окно и заметил, как на одном из балконов взрослый мужчина стреляет по чему-то из страйкбольного или охолощенного оружия. Мужчина устроил тир на своем балконе», — рассказал очевидец.

Подробности произошедшего уточняются.

Ранее, 15 марта, неизвестный открыл стрельбу из окна на пятом этаже многоэтажного дома в городе Вятские Поляны. По информации «Известий», он стрелял по карете скорой помощи и сотрудникам МВД.

Выяснилось, что незадолго до происшествия мужчине диагностировали тяжелую болезнь. У него могло произойти кровоизлияние в мозг. Недавно он ездил в Казань для прохождения МРТ-диагностики.

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