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Президент Словакии напомнила о роли Красной армии в освобождении страны

Президент Словакии Чапутова заявила, что страну от фашизма освободила Красная армия
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Фото: РИА Новости/Петр Бернштейн
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В годы Второй мировой войны Словакию главным образом освобождала советская Красная армия. Об этом заявила президент страны Зузана Чапутова в понедельник, 8 мая, на церемонии почтения памяти павших в войне чехословацких граждан, красноармейцев и солдат ВС стран — участниц антигитлеровской коалиции.

«Нашу территорию и территорию Восточной Европы освободила главным образом советская Красная армия с помощью местных бойцов Сопротивления, 1-го Чехословацкого армейского корпуса и румынской армии», — сообщила президент.

В Словакии в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 1944–1945 годах погибли 63 518 красноармейцев.

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Ранее в этот день во Франции состоялась акция «Бессмертный полк». Торжественное шествие прошло в Париже. Там от площади Республики в сторону кладбища Пер-Лашез выдвинулась колонна демонстрантов.

В этот же день в Пекине прошла акция «Бессмертный полк». Ее участниками стало около 700 человек. В мероприятии приняли участие не только россияне, но и иностранцы, в том числе и граждане Китая. Многие из участников шествия были одеты в военную форму времен Великой Отечественной войны.

Накануне в столице Австрии Вене также прошла акция, приуроченная к 78-й годовщине праздника Великой Победы. «Известия» показали кадры, на которых жители столицы вышли к памятнику Воину-освободителю, чтобы почтить память своих близких, участвовавших в Великой Отечественной войне.

В преддверии 9 Мая акции «Бессмертный полк» прошли в Аргентине и Испании.

В рамках акции «Бессмертный полк» каждый год 9 мая или в ближайшие даты ее участники проходят колонной, неся транспаранты с фотографиями своих родственников-ветеранов. В этом году традиционного очного шествия в России не будет, акция пройдет в смешанном формате — и онлайн, и офлайн. Один из предложенных форматов — «Бессмертный полк» для автомобилистов.

Все новости, связанные с празднованием 9 Мая, программой мероприятий, публикуются на сайте «Известий» в разделе «День Победы».

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