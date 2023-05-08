Двое детей пострадали при обрушении на игровой площадке в Петербурге

На детской площадке на территории парка в Санкт-Петербурге обрушилась игровая конструкция в виде канатной паутины, двое детей получили травмы. Об этом сообщили 8 мая в городском комитете здравоохранения.

«В результате ЧП на детской площадке в Московском парке Победы в Детскую клиническую больницу №5 им. Филатова были доставлены двое детей — мальчик 9 лет и девочка 11 лет. Оба в состоянии средней степени тяжести», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Отмечается, что после медицинского осмотра мальчика отпустили домой, а девочку госпитализировали.

На месте инцидента работали правоохранители и сотрудники прокуратуры. Районный надзорный орган проводит проверку произошедшего, в результате чего даст оценку действиям (бездействию) ответственных служб и ведомств, отвечающих за надлежащее содержание детской площадки.

Ранее, 6 мая, в оренбургском «Оренпарке» произошло падение карусели, в результате пострадали 20 человек. По последним данным, одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, а также 10-летняя девочка — в тяжелом.

По факту произошедшего возбуждено два уголовных дела. Одно дело — по статье УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Кроме того, возбуждено дело о халатности.