Парад Победы в Москве. Трансляция

Главный военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходит в понедельник, 9 Мая, на Красной площади в Москве. «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.

В параде принимают участие военнослужащие и курсанты известных боевых частей и российских военных вузов, а также представители военных институтов и воинских частей ФСБ, МЧС и Росгвардии. Также в составе парада — участники казачьих войск.

Глава Минобороны Сергей Шойгу ранее раскрыл численность праздничного шествия. По его словам, по центру столицы пройдут более 10 тыс. человек и 125 единиц разных видов вооружения и техники.

Как сообщал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в параде, возможно, примут участие бойцы спецоперации по защите жителей Донбасса.

Вечером в честь Дня Победы в столице пройдет праздничный салют. Он начнется в 22:00.

В этом году на празднование Дня Победы в Москву прибыли президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер-министр Армении Никол Пашинян, глава Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и белорусский лидер Александр Лукашенко.

Все новости, связанные с празднованием 9 Мая и программой мероприятий, публикуются на сайте «Известий» в разделе «День Победы».