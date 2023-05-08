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Непомнящий сыграл вничью с Дин Лижэнем на этапе Grand Chess Tour

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Россиянин Ян Непомнящий 8 мая сыграл вничью с чемпионом мира по шахматам китайцем Дин Лижэнем в партии третьего раунда первого этапа Grand Chess Tour в Бухаресте.

Российский гроссмейстер играл белыми фигурами. Партия завершилась на 54-м ходу.

Таким образом, после трех туров на счету россиянина два очка. Он делит первую строчку в турнирной таблице с американцами Уэсли Со, Фабиано Каруаной и румыном Рихардом Раппортом. В копилке чемпиона Дин Лижэня в настоящий момент 1,5 очка.

Следующий раунд турнира пройдет во вторник, 9 мая. Непомнящий сыграет с американским шахматистом Каруаной.

Первый этап Grand Chess Tour завершится 15 мая. Призовой фонд турнира составляет $350 тыс. В соревнованиях принимают участие десять шахматистов. Игры проходят по круговой системе с классическим контролем времени.

Нервное окончание: между Непомнящим и Лижэнем вновь установилось равенство
После поражения российского гроссмейстера в 12-й партии шансы на тай-брейк серьезно возросли

Ранее, 30 апреля, китайский гроссмейстер Дин Лижэнь обыграл россиянина Яна Непомнящего на тай-брейке (укороченных партиях) и стал 17-м чемпионом мира. Первенство за мировую шахматную корону завершилось 30 апреля в Астане.

Дин Лижэнь стал первым китайским гроссмейстером в истории — чемпионом мира по шахматам, отмечает «Спорт-Экспресс».

Днем ранее шахматисты сыграли вничью в 14-й партии матча с классическим контролем времени. Встреча завершилась со счетом 7:7.

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