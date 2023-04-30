Китайский шахматист Дин Лижэнь обыграл Непомнящего и стал чемпионом мира
Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь обыграл россиянина Яна Непомнящего на тай-брейке (укороченных партиях) и стал 17-м чемпионом мира. Первенство за мировую шахматную корону завершилось 30 апреля в Астане.
Непомнящий в четвертой партии белыми фигурами проиграл китайцу.
Россиянин признал поражение на 68-м ходу. Лижэнь выиграл тай-брейк со счетом 2,5:1,5 и стал чемпионом мира.
Дин Лижэнь стал первым китайским гроссмейстером в истории — чемпионом мира по шахматам, отмечает «Спорт-Экспресс».
Днем ранее шахматисты сыграли вничью в 14-й партии матча с классическим контролем времени. Встреча завершилась со счетом 7:7.