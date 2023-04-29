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Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли вничью в 14-й партии матча ЧМ по шахматам

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Фото: ТАСС/Sergei Fadeichev
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Российский шахматист Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь сыграли вничью в 14-й партии матча за мировую шахматную корону в Астане. Игра прошла в субботу, 29 апреля.

Шахматисты согласились на ничью после 90-го хода. Партия длилась более шести часов.

Новый чемпион с учетом ничьей и счета после 14-й партии 7:7, определится на тай-брейке 30 апреля, уточняет «Спорт-Экспресс».

Предусмотрены четыре партии тай-брейка с контролем 25 минут на все ходы партии плюс 10 секунд после каждого хода.

Нервное окончание: между Непомнящим и Лижэнем вновь установилось равенство
После поражения российского гроссмейстера в 12-й партии шансы на тай-брейк серьезно возросли

Предыдущая партия прошла 27 апреля. Игра завершилась после 39-го хода. Счет в противостоянии тогда стал 6,5:6,5.

Гроссмейстеру из России 32 года, россиянин с 2795 очками идет вторым в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE), 30-летний Дин Лижэнь — третьим (2788).

Общий призовой фонд матча — $2 млн.

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