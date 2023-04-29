Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли вничью в 14-й партии матча ЧМ по шахматам
Российский шахматист Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь сыграли вничью в 14-й партии матча за мировую шахматную корону в Астане. Игра прошла в субботу, 29 апреля.
Шахматисты согласились на ничью после 90-го хода. Партия длилась более шести часов.
Новый чемпион с учетом ничьей и счета после 14-й партии 7:7, определится на тай-брейке 30 апреля, уточняет «Спорт-Экспресс».
Предусмотрены четыре партии тай-брейка с контролем 25 минут на все ходы партии плюс 10 секунд после каждого хода.
Предыдущая партия прошла 27 апреля. Игра завершилась после 39-го хода. Счет в противостоянии тогда стал 6,5:6,5.
Гроссмейстеру из России 32 года, россиянин с 2795 очками идет вторым в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE), 30-летний Дин Лижэнь — третьим (2788).
Общий призовой фонд матча — $2 млн.