Непомнящий сыграл вничью с Лижэнем в 13-й партии матча ЧМ по шахматам

Российский шахматист, вице-чемпион мира Ян Непомнящий сыграл вничью с китайцем Дин Лижэнем в 13-й партии матча чемпионата мира по шахматам, который проходит в Астане.

В этой партии россиянин играл белыми фигурами. Игра завершилась после 39-го хода. Так, счет в противостоянии стал 6,5:6,5.

14-я партия состоится в субботу, 29 апреля, россиянин будет играть черными шахматами.

Гроссмейстеру из России 32 года, россиянин с 2795 очками идет вторым в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE), 30-летний Дин Лижэнь — третьим (2788).

Общий призовой фонд матча — $2 млн.

Ранее, 26 апреля, сообщалось о проигрыше Непомнящиего китайцу Дин Лижэню в 12-й партии матча. Тогда, по итогам встречи, счет в их противостоянии стал 6:6.

Всего матч состоит из 14 партий. Если один из соперников набирает 7,5 очка, то он побеждает. В противном случае предусмотрены четыре партии тай-брейка с контролем 25 минут на все ходы партии плюс 10 секунд после каждого хода.

Если счет и в этом случае остается равным, то шахматисты играют две блиц-партии. Если победитель не выявлен, то шахматисты проводят еще две такие же партии. Затем предусмотрена одна партия с контролем времени 3 минуты + 2 секунды после каждого хода. В случае ничьей гроссмейстеры меняются фигурами и проводят новые партии до тех пор, пока не будет определен победитель.