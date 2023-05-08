На «Саур-Могилу» в Донецке доставили Вечный огонь с Мамаева кургана

В Донецке в преддверии Дня Победы состоялся автомотопробег, в рамках которого к монументу «Саур-Могила» в Донецкой Народной Республике (ДНР) был доставлен Вечный огонь с монумента «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане в Волгограде. Об этом 8 мая сообщил корреспондент «Известий» Евгений Быковский.

Из Донецка в сторону «Саур-Могилы» двигалась большая колонна мотоциклов и автомобилей.

«Мы зажгли огонь 6 мая и привезли сюда. Наша задача — провезти его по городам и доставить на «Саур-Могилу». Там они сойдутся вместе с огнем, который был привезен 50 лет тому назад», — рассказал в начале акции руководитель автомотодвижения «Дороги памяти» Артем.

Добравшись до места, участники автомотопробега также возложили цветы к монументу в память о погибших воинах Великой Отечественной войны.

«Саур-Могила» — самая высокая точка на территории Донецкой Народной Республики. Это стратегическая высота. В 1943 году здесь находились позиции формирований нацистской Германии. За эту высоту в те годы шли ожесточенные бои. Здесь погибли десятки тысяч солдат Красной армии», — отметил Быковский.

Ранее 8 мая корреспондент «Известий» Даниил Левин сообщил, что в ДНР в преддверии Дня Победы состоялось торжественное открытие отреставрированного комплекса «Защитникам Отечества». Военнослужащие и волонтеры отремонтировали мемориальный комплекс в рамках всероссийской акции «Верни герою имя».

Восстановленный мемориальный комплекс «Саур-Могила» торжественно открыли в Донбассе 9 сентября 2022 года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, восстановление памятника — это возрождение памяти о подвигах и героях поколения победителей, о тех, кто, не щадя себя, освобождал Донбасс от нацистских захватчиков.

Минобороны запустило тематический мультимедийный раздел «На высоте, где не выдерживала сталь...», который посвящен комплексу «Саур-Могила».

Комплекс «Саур-Могила» является одним из знаковых памятников в ДНР, он посвящен боям за высоту, произошедшим в 1943 году во время Великой Отечественной войны. Мемориал в память об этих событиях был открыт в 1967 году.