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В ДНР открыли отреставрированный комплекс «Защитникам Отечества»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Донецкой Народной Республике (ДНР) в преддверии Дня победы состоялось торжественное открытие отреставрированного комплекса «Защитникам отечества». Кадрами церемонии в понедельник, 8 мая, поделился корреспондент «Известий» Даниил Левин.

Военнослужащие и волонтеры отремонтировали мемориальный комплекс в рамках всероссийской акции «Верни герою имя». Он включает в себя памятник, посвященный двум воинам, которых в годы войны жестоко убили фашисты, а также башню танка, привезенную с поле боя.

«Это танк, в котором героически погибли защитники Донбасса. Ну и, собственно говоря, установлен также нами Вечный огонь как символ того, что Родина не забывает павшего. О каждом павшем советском, российском воине горит Вечный огонь как символ памяти», — рассказал замкомандира сводного отряда инженерных войск с позывным Диктор.

Военнослужащий назвал этот мемориальным комплекс уникальным историческим сооружением. По его словам, он не только увековечит славу героев Великой Отечественной войны, но и позволит будущим поколениям видеть и чтить память павших фронтовиков.

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5 мая в рамках акции «Сад памяти» на Сивянинских высотах в Ленинградской области высадили геоглиф «Искра». Четыреста высаженных деревьев сложили из себя слово, которое обозначало название операции Красной Армии в январе 1943 года, благодаря которой удалось прорвать блокаду Ленинграда.

2 мая в Симферополе торжественно открыли мемориальный сквер, построенный на месте бывшего нацистского лагеря «Картофельный городок». Всего через лагерь за четыре года его работы прошли около 150 тыс. человек, ежегодно из-за антисанитарии, голода и болезней умирали около полусотни пленных.

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