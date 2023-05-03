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В Крыму на месте нацлагеря «Картофельный городок» открыли мемориальный сквер
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В Крыму на месте нацлагеря «Картофельный городок» открыли мемориальный сквер

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Во вторник, 2 мая, в Симферополе торжественно открыли мемориальный сквер, построенный на месте бывшего нацистского лагеря «Картофельный городок». На мероприятии побывали корреспонденты «Известий».

Создали мемориал по инициативе председателя государственного совета региона Владимира Константинова. Помощь оказали и неравнодушные жители Крыма. Участие в открытии сквера приняли сотни горожан, которые возложили цветы к памятнику.

«То, что я вижу — это потрясает меня. Очень потрясает. Я к мемориалу приходила каждый год. Тут был небольшой памятник, и мы с моей приятельницей всегда возлагали цветы. Она была историк. Она показал мне, где находился этот лагерь, и мы каждый год ходили возлагать цветы», — поделилась Валентина Колесниченко.

На церемонии с речью выступали глава Крыма Сергей Аксенов, депутаты местного парламента, городского совета и представители других органов власти.

Нацистский фильтрационный лагерь «Дулаг 241» со вторым названием «Картофельный городок» располагался в 800 м от станции Симферополь на территории бывшего овощехранилища. Всего через лагерь за четыре года его работы прошли около 150 тыс. человек, ежегодно из-за антисанитарии, голода и болезней умирали около полусотни пленных. В послевоенное время тела около 5 тыс. заключенных «Картофельного городка» были обнаружены на кладбище на улице Старозенитная.

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13 апреля федеральная служба безопасности РФ в четверг опубликовала задокументированные свидетельства преступлений, совершаемых в немецком пересыльном лагере для военнопленных «Дулаг-205». Лагерь располагался недалеко от села Алексеевка под Сталинградом. Согласно отчету начальника органов военной контрразведки «Смерш» НКО СССР Виктора Абакумова, на данной территории были обнаружены «тысячи трупов военнопленных красноармейцев и командиров, умерших от истощения и холода».

Ранее, 11 апреля, Министерство обороны РФ запустило мультимедийный раздел «Звериное лицо фашизма» в честь Международного дня освобождения узников концлагерей. В рамках историко-познавательного проекта были обнародованы свидетельства массового уничтожения населения на оккупированных нацистами территориях Советского Союза и стран Европы.

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