МО запустило проект ко Дню освобождения узников концлагерей

В честь Международного дня освобождения узников концлагерей во вторник, 11 апреля, Министерство обороны РФ запустило новый мультимедийный раздел «Звериное лицо фашизма».

В рамках данного историко-познавательного проекта обнародованы свидетельства массового уничтожения населения на оккупированных нацистами территориях Советского Союза и стран Европы.

«Публикация архивных документов из фондов Центрального архива Минобороны России является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории», — говорится в заявлении МО.

Так, в акте от 26 июля 1944 года о захоронении в местечке Малорита Брестской области представлен эпизод массового расстрела евреев. Осенью 1941 года в городе было создано еврейское гетто, куда согнали свыше 2,5 тыс. человек, включая детей, — в июне 1942 года все они были убиты.

Значительная часть материалов проекта посвящена лагерю Заксенхаузен.

«Погибло за период существования лагеря около 80 тыс. человек, из них около 50 тыс. от туберкулеза и голода и около 30 тыс. уничтожено через крематорий. <…> С 1941 по 1945 год почти ежедневно гибли 30–40 человек», — говорится в акте от 16 мая 1945 года.

Помимо этого, на сайте МО представлены показания очевидцев о невыносимых условиях жизни и работы в концлагерях, а также о многочисленных преступлениях сторонников гитлеровского режима: пытках, издевательствах и убийствах.

Отмечается, что решающий вклад в противостояние нацистской деятельности внесла Красная армия. Знаковым событием стало освобождение советскими войсками узников Освенцима. Это произошло 27 января 1945 года. К тому моменту в лагере осталось всего 7,5 тыс. заключенных.

При освобождении пленников Освенцима погибли от 200 до 350 российских бойцов и командиров, однако сегодня наблюдаются попытки обесценить их подвиг. В Польше, например, объявили, что лагерь отбили «украинцы» (по названию 1-го Украинского фронта). После опровержения данного тезиса был выдвинут другой — якобы из-за промедления Красной армии возросло число жертв фашистов. Более того, представителей России не пригласили на мероприятия по случаю освобождения Освенцима и Бухенвальда.

11 апреля 1945 года произошло интернациональное восстание узников концлагеря Бухенвальд. Это событие стало международным символом борьбы людей против бесчеловечной жестокости нацизма. Система концентрационных лагерей была организована для физического уничтожения целых народов. Из 18 млн человек, попавших в фашистские лагеря, погибло свыше 11 млн.

22 марта депутаты Госдумы приняли проект заявления «О геноциде народов Советского Союза Германией и ее пособниками в ходе Великой Отечественной войны 1941–1945 годов». В тексте документа предлагается дать судебно-правовую оценку преступлений против человечности, совершенных в указанный период.