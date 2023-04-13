ФСБ раскрыло документы о зверствах в лагере для военнопленных «Дулаг»
Федеральная служба безопасности РФ в четверг, 13 апреля, опубликовала задокументированные свидетельства преступлений, совершаемых в немецком пересыльном лагере для военнопленных «Дулаг-205».
Лагерь располагался недалеко от села Алексеевка под Сталинградом. Согласно отчету начальника органов военной контрразведки «Смерш» НКО СССР Виктора Абакумова, на данной территории были обнаружены «тысячи трупов военнопленных красноармейцев и командиров, умерших от истощения и холода». Кроме того, из лагеря удалось освободить несколько сотен истощенных и замученных пленников.
Отмечается, что узники лагеря содержались в неотапливаемых землянках без нормального питания, они регулярно подвергались издевательствам со стороны охранников, которые, помимо прочего, натравливали на людей собак. Тех, кто не мог выполнять работы, расстреливали на месте.
В качестве непосредственных виновников преступлений против советских граждан назывались: бывший комендант лагеря полковник Керперт Рудольф, бывший обер-квартирмейстер 6 германской армии подполковник Фон-Куновский Вернер, бывший офицер контрразведки при лагере капитан Лянгхельд Вильгельм, а также бывший адъютант коменданта лагеря обер-лейтенант Медер Отто.
Ранее, 11 апреля, Министерство обороны РФ запустило мультимедийный раздел «Звериное лицо фашизма» в честь Международного дня освобождения узников концлагерей. В рамках историко-познавательного проекта были обнародованы свидетельства массового уничтожения населения на оккупированных нацистами территориях Советского Союза и стран Европы.
22 марта депутаты Госдумы приняли проект заявления «О геноциде народов Советского Союза Германией и ее пособниками в ходе Великой Отечественной войны 1941–1945 годов». В тексте документа предлагается дать судебно-правовую оценку преступлений против человечности, совершенных в указанный период.
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