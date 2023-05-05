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Уникальный геоглиф «Искра» появился в Ленинградской области

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Фото: ivbg.ru
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Посадка саженцев геоглифа «Искра» состоялась 5 мая на Синявинских высотах. Деревья высадили в рамках Международной акции «Сад памяти». В торжественной церемонии открытия принял участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Четыреста высаженных деревьев сложили из себя слово «Искра». Именно так называлась операция Красной армии в январе 1943 года. Во время нее удалось прорвать блокаду Ленинграда. Уже через месяц нормы выдачи продовольствия были увеличены. По узкому перешейку в осажденный Ленинград пошли товары и боеприпасы. Но самое главное, операция показала, что фашисты сломают здесь зубы, но Ленинград не возьмут.

«В этом году мы совместили Всероссийскую акцию «Сад памяти» с еще одной региональной инициативой, которую проводят наши волонтеры на грант губернатора Ленинградской области, — это посадка деревьев в форме геоглифа. Мы высадили деревья, которые посвящены операции «Искра». Думаю, когда сад разрастется, то это будет видно с большой высоты. Мы используем наши ленинградские саженцы из Сосновского питомника. Считаю, что такие акции должны быть ежегодными. У нас в Ленинградкой области много памятных мест», — отметил Александр Дрозденко.

В посадке деревьев приняли участие: губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко; начальник Главного управления МЧС России по Ленинградской области Евгений Дейнека; председатель комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерина Путронен; председатель Комитета по природным ресурсам Ленинградской области Денис Беляев; председатель Комитета по молодежной политике Ленинградской области Марина Григорьева; глава администрации муниципального округа «Кировск» Кировского района Ленинградской области Ольга Николаевна Кротова; генеральный директор ЗАО «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» Ирина Жеглова; председатель Ленинградской региональной общественной организации ветеранов Юрий Олейник.

Теперь в Ленинградской области появился живой памятник подвигу, который на долгие годы останется на Синявинских высотах и будет вечным мемориалом для будущих поколений.

Высадка геоглифа «Искра» осуществлялась в рамках Международной акции «Сад памяти».

Главная цель масштабной эколого-патриотической акции — высадка 27 млн деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. Символизм акции — появление зеленых памятников в честь героев — решает также задачи сохранения и восстановления лесного фонда и позволяет участникам акции снижать свой углеродный след. Ежегодно зеленые памятники высаживают во всех российских субъектах, а также за рубежом. За время проведения акции в высадке садов памяти приняло участие свыше 5 млн человек из более чем 50 стран мира. В 2023 году акция пройдет в 89 субъектах России и в 35 странах.

Автором проекта выступило АНО «Новые Проекты» и медиагруппа «Комсомольская правда в СПБ». Проект организован при поддержке гранта губернатора Ленинградской области.

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