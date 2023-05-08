Наибольший доход пайщикам в апреле принесли фонды российских акций

По итогам апреля наибольшую доходность пайщикам принесли фонды, ориентированные на российские акции. Об этом 8 мая пишет «Коммерсант».

«Стоимость паев фондов российских акций выросла за месяц на 5–10%. <…>», — говорится в публикации.

У других фондов показатели оказались меньше. По мнению автора, к таким результатам привело ожидание масштабных дивидендных выплат.

«По итогам минувшего месяца индекс Московской биржи вырос на 7,5%, до отметки 2635 пунктов, и вернулся к уровням начала апреля 2022 года», — добавляет издание.

4 мая финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов обратил внимание на то, что российская валюта добилась успеха и укрепилась в связи с общим ослаблением доллара. Так, выросли и рисковые активы, среди которых биткоин, акции, нефть.

В начале января сообщалось, что, по данным FinExpertiza, рублевый депозит показал максимальную доходность среди наиболее популярных активов при консервативной стратегии инвестирования в 2022 году.