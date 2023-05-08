В Оренбурге задержали третьего фигуранта по делу о ЧП с каруселью

Следствие задержало в качестве подозреваемого третьего фигуранта по делу об обрушении карусели в одном из парков Оренбурга. Соответствующее сообщение опубликовано 8 мая на сайте СУ Следственного комитета (СК) по региону.

«По результатам проведенных обысков в качестве подозреваемого задержан 36-летний руководитель ООО «Аттракцион-Сервис», где произошло падение карусели», — говорится в сообщении.

Ранее были задержаны руководители коммерческих организаций, обслуживающих аттракционы в парке, где произошло происшествие. В отношении троих подозреваемых в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения.

ЧП с каруселью произошло 6 мая в «Оренпарке». В мэрии города заявили, что падение карусели произошло из-за поломки механизма. Пострадало около 20 человек, некоторые были госпитализированы. По последним данным, одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, а также 10-летняя девочка — в тяжелом.

По факту обрушения карусели возбуждено два уголовных дела. Одно дело — по статье УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Кроме того, возбуждено дело о халатности.