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ФСБ раскрыла архивные документы о зверствах нацистов в Артемовске в годы ВОВ
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ФСБ раскрыла архивные документы о зверствах нацистов в Артемовске в годы ВОВ

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Фото: ТАСС/Эммануил Евзерихин
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Сотрудники ФСБ России обнародовали архивные документы о зверствах нацистов, совершенных в годы Великой Отечественной войны в отношении мирных жителей Артемовска. Данные опубликованы на сайте ведомства.

Среди документов есть свидетельства о бесчинствах немецких фашистов за 22 месяца оккупации Артемовска. Как установило расследование, немцы создали в городе пять лагерей для «неблагонадежных граждан». В них единовременно содержали до 3 тыс. человек.

По опубликованным показаниям одного из граждан Артемовска, который работал на складе немецкой жандармерии и позже был осужден за измену родине, жителей города задерживали за малейшие нарушения. Например, когда кто-то без разрешения уходил на свой огород. Некоторых «неблагонадежных» передавали тайной полиции на расстрел.

В Германию на каторгу насильно отправлялись юноши и девушки в возрасте 16–29 лет: из Артемовска и Часова Яра были выведены 1286 человек, еще 975 — из сельского района. Под угрозой голодной смерти молодых девушек заставляли работать в созданных в городе домах терпимости.

В справке об оккупации Артемовска сообщается, что в 1943 году, когда Красная Армия уже подходила к городу, немцы стали насильно уводить жителей в тыл своих войск, подрывать инфраструктуру и сжигать дома. А когда советские войска вошли в горящий город, фашисты нанесли по нему массированный авиаудар.

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Ранее, 13 апреля, ФСБ опубликовала задокументированные свидетельства преступлений, совершаемых в немецком пересыльном лагере для военнопленных «Дулаг-205», который располагался недалеко от села Алексеевка под Сталинградом. Согласно обнародованному отчету, на данной территории были обнаружены «тысячи трупов военнопленных красноармейцев и командиров, умерших от истощения и холода».

11 апреля Министерство обороны РФ запустило мультимедийный раздел «Звериное лицо фашизма» в честь Международного дня освобождения узников концлагерей. В рамках историко-познавательного проекта были обнародованы свидетельства массового уничтожения населения на оккупированных нацистами территориях Советского Союза и стран Европы.

22 марта депутаты Госдумы приняли проект заявления «О геноциде народов Советского Союза Германией и ее пособниками в ходе Великой Отечественной войны 1941–1945 годов». В тексте документа предлагается дать судебно-правовую оценку преступлений против человечности, совершенных в указанный период.

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