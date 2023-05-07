Сослуживец погибшего водителя Прилепина рассказал о причинах покушения

Сослуживец погибшего при покушении на писателя Захара Прилепина водителя Александра Шубина поделился воспоминаниями о совместной службе, а также выразил свою точку зрения, согласно которой западные и украинские спецслужбы хотели умышленно «убрать» общественного деятеля.

По словам военного с позывным Федя, Шубин был хорошим другом, легко шел на контакт. Сошлись друзья на одной общей идее — защитить Донбасс и отстоять родину. Они были вместе включены в состав батальона Захара Прилепина, который размещался в Донецке.

Военнослужащий поделился, что на службе они выполняли разные задачи. Его друг был непосредственно задействован в охране Прилепина.

Вместе с тем Федя отметил, что писатель открыто высказывался об Украине и солдатах, которые воюют на ее стороне. Именно это, по его мнению, и послужило мотивом для покушения со стороны спецслужб Запада и Службы безопасности Украины (СБУ).

«Это лично мое мнение, был теракт западных стран. Так как он (Прилепин. — Ред.) раскрывал все карты, расставлял все точки над i. Поэтому на него было покушение», — заключил военнослужащий.

Накануне, 6 мая, утром в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором ехал Прилепин. В результате ЧП погиб водитель Александр Шубин.

Вскоре участковыми был задержан один из подозреваемых в покушении — Александр Пермяков. Он признался, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины. На дороге по пути следования автомобиля Прилепина он заложил взрывное устройство, которое привел в действие дистанционно.

Прилепина в тот же день госпитализировали, у него тяжелая сочетанная травма, минно-взрывное ранение, контузия обоих легких, многочисленные переломы и ушибы. Позднее его успешно прооперировали, в настоящее время он находится в сознании.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».